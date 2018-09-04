Ким Чен Ын перестал появляться на публике 5 4.09.2018, 15:01

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Ким Чен Ын

Диктатор исчез из публичного пространства с 20 августа.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын исчез из публичного пространства на фоне "тупика" в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова с Вашингтоном.

Об этом сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo (перевод – eurointegration.com.ua).

Государственные СМИ КНДР не публикуют материалы о деятельности Кима с 20 августа. Тогда он присутствовал на похоронах бывшего министра народных вооруженных сил КНДР Ким Ен Чхун.

До этого Ким принял участие в большом количестве публичных мероприятий, посещая фабрики и фермы по всей стране. Это наталкивает на мысль, отмечает издание, что Ким исчез в то время, как международное сообщество решила снова "закрутить гайки".

Однако, не исключает газета, возможно, он просто решил отдохнуть.

У должностных лиц, занимающих высокие должности в правительстве Южной Кореи и готовящихся посетить Пхеньян в среду, пока нет уверенности в проведении встречи с главой КНДР.