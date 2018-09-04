Минчанин: По дороге в детсад ребенка окатил водой таксист 9 4.09.2018, 15:06

1,945

Водитель даже не признал, что он неправ.

Вторник порадовал минчан по-осеннему дождливой погодой. С осадками появляются и вечные проблемы — лужи, на которые наезжают машины и обливают пешеходов. Сегодня с такой проблемой столкнулся наш читатель Алексей. По словам мужчины, таксист во время движения по дворовой территории окатил его сына водой из лужи. Минчанин задается вопросом: неужели такой поступок ненаказуем?

«Мы шли в детский сад, расположенный на пр. Независимости, во дворе у дома 141, к. 2, — Алексей описал Onliner.by ситуацию. — По проезду проехал Datsun on-DO с наклейками такси на бортах, но белыми номерами. Он не притормозил перед ямой, заполненной дождевой водой, и облил сына. Проезд там тупиковый, потому мне удалось поговорить с водителем, остановившимся для высадки пассажиров. Он ответил, что двигался с разрешенной скоростью, момента облития не видел. Даже не посчитал нужным извиниться».

Алексей оставил жалобу в службе такси, а позже написал заявление в милицию с формулировкой «прошу привлечь к административной ответственности». «Заявление приняли, обещали провести проверку, — говорит минчанин. — Но у меня остался вопрос, можно ли законно наказать водителя за такой поступок?». Перенаправим вопрос юристам.

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит сразу определить: административная ответственность наступит только в том случае, если удастся доказать, что вред нанесен умышленно. Если облили случайно (или не удалось доказать обратное) — значит, речь о гражданско-правовых отношениях. В статье 933 Гражданского кодекса сказано, что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Доказательством наличия вреда станет чек из химчистки. Если одежду постирать самостоятельно, компенсации можно не ждать. В данном случае законы не предусматривают возмещения морального вреда: не произошло нарушения нематериального блага. Исходя из требований закона, Алексею нужно вначале оплатить химчистку, потом судебные пошлины, а после — в случае удовлетворения судом иска — взыскать эти средства с водителя (не факт, что удастся это сделать единовременно и в полном объеме). То есть законным наказанием автомобилисту станет лишь возврат денег, когда-то вложенных облитым пешеходом.