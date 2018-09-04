Эксперт о «зачистках» на Донбассе: Повезло только Плотницкому 4.09.2018, 15:10

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Александр Захарченко

Фото: AP / Сергей Гриц

Что привело к ликвидации Захарченко?

Убийство главы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко не означает выход России из «Минского процесса» – об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков. В убийстве Захарченко Москва обвиняет Киев.

А в Службе безопасности Украины предполагают, что смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков. Также Служба безопасности Украины не исключет причастности к убийству российских спецслужб. Об интересе каждой из сторон, масштабных похоронах и возможных сценариях для Донецка без Захарченко журналисты «Белсата» поговорили с редактором портала «Донбасс Реалии» Александром Демченко.

«Пока повезло только бывшему главарю ЛНР Плотницкому, который выжил и уехал в Россию, и там следы его скрылись – тем самым он спасся. То, что случилось с Захарченко, по большому счету, не вызвало удивления. Другое дело: никто не знал, что это произойдет именно сейчас. Понятно, что с представителями этих группировок их кураторы из Москвы будут расправляться в подобной манере.

Вполне вероятно, что тем, кто в Москве, не понравилась слишком большая жадность Захарченко и его соратника Тимофеева, который тоже пострадал, но выжил после этого взрыва», – заявил Александр Демченко.