Арина Соболенко может занять 18-е место в рейтинге WTA 4.09.2018, 15:19

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка показывает лучшую игру в своей карьере.

Японка Наоми Осака в 4-м круге Открытого чемпионата США нанесла в трех сетах поражение первой ракетке страны Арине Соболенко — 6:3, 2:6, 6:4. Тем самым наша теннисистка потеряла возможность войти в топ-10 женского рейтинга, что могло бы произойти в случае завоевания титула. Впрочем, и это, лучшее на данный момент в карьере белоруски, выступление позволит добиться прогресса по сравнению с кануном "US Open", пишет "Прессбол".

Ее позиция в обновленной редакции, которую ВТА опубликует в ближайший понедельник по завершении турнира "Большого шлема", зависит от четырех соперниц, еще продолжающих борьбу. В лучшем случае Арина займет там 18-е место, в худшем — 21-е.

Чтобы обойти белоруску в live-рейтинге, Серене Уильямс, Анастасии Севастовой и Карле Суарес-Наварро достаточно оказаться в полуфинале, то есть одержать по одной победе. Также расположиться на более высокой строчке, нежели Соболенко, может украинка Леся Цуренко. Правда, ей для этого потребуется выиграть два матча, иначе говоря — выйти в финал.