В Индии достраивают самую высокую в мире статую 2 4.09.2018, 15:29

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Фото: AFP/SAM PANTHAKY

Это – памятник герою борьбы за независимость.

В индийском штате Гуджарат достраивают монумент, который станет самым высоким в мире. Это статуя героя борьбы за независимость Индии Сардар Пателя, сообщает AFP.

На строительство потратят около 22,9 миллиардов рупий, что приблизительно равно 330 миллионам долларов. Высота статуи по окончании работ составит 182 метра.

Около 2500 рабочих должны разместить 5000 частей бронзовой фигуры Пателя. Открытие монумента запланировано на 31 октября, день инаугурации премьер-министра Нарендра Моди.

Фото: AFP/SAM PANTHAKY

Что еще известно:

Предполагается, что гигантская фигура Пателя привлечет туристов, как в случае со Статуей Свободы в Нью-Йорке (ее высота — 93 метра). На высоте 153 метра, приблизительно на уровне груди фигуры, планируется сделать смотровую площадку.

Чтобы добраться до новой статуи, туристам придется преодолеть путь в 250 километров от главного города штата Аллахабад.

Экологи считают, что из-за строительства фигуры может уменьшиться популяция рыб.

Первый камень в фундамент монумента заложили в ноябре 2013 года. Пока что первое место в списке самых высоких статуй занимает Будда Весеннего Храма в Китае высотой 128 метров.