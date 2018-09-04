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Польша получит 25 миллионов евро на фрукты, овощи и молоко для школьников

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  • 4.09.2018, 15:55

Деньги выделяются в рамках программы поддержки школ ЕС.

Более 25 млн евро из бюджета ЕС получит Польша на закупку фруктов, овощей и молока для школ. С новым учебным годом возобновляется программа поддержки школ ЕС, сообщает «Радио Польша».

Согласно опубликованным данным Европейской комиссии, Польша является одним из крупнейших бенефициаров этой программы.

В целом программой ЕС предусмотрены почти 150 млн евро на закупку фруктов и овощей и чуть больше 100 млн – на закупку молока и молочных продуктов.

Сообщается, что выбор данной продукции продиктован вопросами здоровья, охраны окружающей среды, разнообразием и доступностью вышеуказанных продуктов.


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