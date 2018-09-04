Активистка добивается наказания милиции за беспредел на «Дзяды» 4.09.2018, 15:59

Алла Гуцева

Алла Гуцева из КХП-БНФ борется за свои права.

Активистка Консервативно-христианской партии БНФ Алла Гуцева продолжает добиваться восстановления своих нарушенных прав. Она намерена взыскать компенсацию морального и материального ущерба от Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, чьи сотрудники в ноябре прошлого года незаконно задержали активистку и изъяли у нее пригласительные на разрешенное властями мероприятие, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Третьего ноября прошлого года недалеко от ст. м. "Могилевская" женщина раздавала листовки с приглашением на акцию почтения памяти предков "Дзяды", которую за несколько дней до этого разрешил Мингорисполком и которая должна было состояться пятого ноября. Вскоре к ней подошли милиционеры Кириленко В.Н. и Данильчик С.В. и пригласили пройти в комнату милиции для разбирательства. Алла Гуцева пояснила, что раздавала пригласительные на санкционированное мероприятие, и даже показала копию соответствующего решения городских властей. Однако это не остановило милиционеров и они составили на женщину протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП ( "нарушение правил порядка организации и проведения массового мероприятия") и конфисковали около тысячи пригласительных.

Через неделю дело от административном правонарушении прекратили, а пригласительные на акцию вернули, однако никаких объяснений по поводу того, какие именно обстоятельства милиционеры сочли признаками правонарушения и что было поводом для задержания, никто так и не дал. От ответа уклонилась и прокуратура Заводского района, в которую Гуцева пожаловалась сразу после происшествия. Там не увидели оснований для проведения проверки и посчитали, что "нарушений прав А. Гуцевой не произошло".

Тогда активистка КХП-БНФ решила обратиться в суд с требованием от ГУВД Мингорисполкома компенсации материального и морального вреда, причиненного его сотрудниками Кириленко В.Н. и Данильчик С.В. Также Алла Гуцева просила суд признать действия по ее задержанию и изъятию листовок незаконными и обязать ГУВД принести официальные извинения.

По словам женщины, материальный ущерб ей был нанесен через выемку листовок-пригласительных. Их вернули уже после проведения мероприятия, то есть тогда, когда они потеряли свою актуальность, а значит они фактически были напечатаны напрасно. Моральные и физические страдания она связывает с тем, что ее, как человека пожилого возраста, задержание заставило сильно волноваться. К тому же информация о ее задержании появилась в СМИ, что негативно повлияло на отношение к ней некоторых людей.

Однако суд отказал Гуцевой в удовлетворении ее требований относительно материального и морального ущерба. Что касается определения законности или незаконности действий милиционеров, то суд счел, что это не в его компетенции. Женщина обжаловала решение районного суда в Минском городском суде, однако и эта инстанция не удовлетворила требований Гуцевой.

Теперь Алла Гуцева направила надзорную жалобу на имя председателя Мингорсуда с просьбой вновь пересмотреть дело. Если решение не будет изменено, она планирует пойти дальше - до Верховного суда и до КПЧ ООН.