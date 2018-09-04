Le Figaro: Есть человек, который взбирается наверх в тени Путина 1 4.09.2018, 16:10

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Фото: РИА «Новости»

В Кремле появилась кандидат в преемники?

Мало кто из высокопоставленных российских чиновников ведут себя так же скрытно, как замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пишет французское издание Le Figaro (перевод – inosmi.ru).

Как бы то ни было, за серыми костюмами, очками в тонкой оправе и лицом отличника скрывается человек, который так активно взбирается наверх в созвездии российской элиты, что кремлинологи видят его преемником Владимира Путина в 2024 году, когда у того уже не будет конституционной возможности выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок. Стоит отметить, что именно он курировал все детали прозвучавшего в среду выступления его начальника, которое было призвано добиться принятия народом пенсионной реформы.

Кроме того, недавно глава государства в обстановке секретности удостоил его званием героя России (одна из высших наград в стране), хотя нам неизвестно, с чем связана такая честь. С 2005 по 2016 год он занимал пост руководителя Росатома и внес вклад в создание последнего поколения российского ядерного оружия, о котором громогласно заявил Путин в последнем обращении к нации. Он отвечает в администрации за внутреннюю политику и преподнес начальнику на блюдечке триумфальные 76% на выборах 18 марта.

По указу президента, каждому герою России должен быть установлен бронзовый бюст в его родном городе. В случае Кириенко речь идет о черноморском Сухуме, однако сложно сказать, получится ли у него однажды взглянуть на свой монумент… Разговоры о его блестящем будущем разгорелись с новой силой после прозвучавшей 18 июня (на фоне открытия Чемпионата мира) новости о назначении одного из его соратников Александра Харичева начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ. Если верить упорным слухам, этот безличный орган, который сегодня включает в себя губернаторов регионов, может быть создан под Владимира Путина в перспективе изменения конституции. Сергей Кириенко мог бы стать архитектором этой реформы. Верным исполнителем.

«Я — профессиональный менеджер, которого наняли на реализацию определенной задачи», — заявил он в 1998 году после отставки с поста премьера по решению Бориса Ельцина (должность он занимал с марта по август). Как бы то ни было, 20 лет спустя эта формулировка все еще прекрасно характеризует его и служит залогом его долголетия.

При этом Кириенко могла бы ждать та же судьба, что и бывшего олигарха Михаила Ходорковского, то есть опала и тюрьма. Как и бывший нефтяной магнат (его ровесник), он вышел в 1991 году из Комсомола (занимал пост первого секретаря этой организации в Нижнем Новгороде) и проявил явную тягу к бизнесу. Как и Ходорковский, он занялся банками и нефтью, однако, в отличие от него, неизменно проявлял уважение к постсоветскому государству. Либерал под соусом госдеятеля. «Для него политика — всего лишь разновидность бизнеса, и наоборот. Это очень гибкий человек, который никогда не пойдет против течения», — рассказывает Вадим Прохоров, в прошлом адвокат партии «Союз правых сил», с которой поддерживал связи Кириенко.

Вертикаль власти

Летом 1998 года он оказался одним из авторов знаменитой шоковой терапии, а затем был снят с поста после финансового кризиса, который чуть не погубил страну. По иронии судьбы, в Москву его привел другой уроженец Нижнего Новгорода Борис Немцов, который в тот период был ближайшим советником Ельцина. Только вот через десять лет он перешел в оппозицию и был убит в 2015 году. Еще будучи эфемерным главой правительства в июле 1998 года, Кириенко вызвал к себе некоего Владимира Путина, чтобы сообщить ему о назначении директором ФСБ.

Год спустя он в качестве лидера движения «Новая сила» поддержал политическую группу, которая привела к власти выходца из Санкт-Петербурга под лозунгом: «Путина — в президенты, Кириенко — в Государственную думу. Молодых надо!» Ответный толчок наверх последовал за назначением Путина президентом в 2000 году и формированием «вертикали власти». Новый глава государства создал семь федеральных округов для контроля за деятельностью губернаторов. Кириенко досталось Поволжье: на этом посту он был единственным, кто не имел отношения к спецслужбам.

В должности главы Росатом он выступал за повышения эффективности российской политики в ядерной сфере, установив на госпредприятии управленческие методики, которые кое-кто называл «сектантскими». «Его подход предполагал в частности подчинение людей в процессе принятия решений», — рассказывает политолог Николай Петров. Сам Кириенко, мастер айкидо (популярный среди высшего российского руководства спорт), предпочитает говорить о «гармонии» и своей любви к управленческой деятельности. «Я всегда очень жалел о том, что я не умею ни рисовать, ни писать музыку, у меня нет таких художественных творческих способностей. И, вот, для меня кризисная ситуация очень часто… Собственно, управленческие инструменты — может быть, это инструменты того творчества, которое приносит мне удовлетворение именно от этого ощущения творчества. И второе: это задает понимание полезности того, что ты делаешь», — заявил он в интервью в 2011 году.

В октябре 2016 года Путин вернул его в Кремль из Росатома. «Он очень удобен для президента, поскольку не связан с другими придворными. Путин не любит людей, которые понимают его стратегию», — объясняет Глеб Павловский, политический консультант Кириенко с 1998 по 2000 год. После назначения замглавы администрации он проявил прагматизм и поставил целью 70% явку на президентских выборах. Задействованные методы граничили с принуждением. Как бы то ни было, в марте неявка не превысила 33%. Кириенко может радоваться: президенту еще понадобятся его услуги через шесть лет.