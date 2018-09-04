«Беларусьфильм»: Нами заинтересовалась Северная Корея 4.09.2018, 16:14

Госчиновники от кино похвастались «успехами».

Сегодня на «Беларусьфильме» прошла пресс-конференция с участием генерального директора Владимира Карачевского. Руководитель киностудии рассказал, на каком этапе находятся переговоры о продаже фильмов в Китай, а также заявил, что отечественным кино заинтересовались в КНДР, сообщает tut.by.

Сейчас «Беларусьфильм» продвигает в Китае два своих фильма: «Тум-Паби-Дум» и «Следы на воде».

— С одной из крупнейших компаний China Film Group Corporation мы уже подписали договор о подготовке к продаже фильма «Тум-Паби-Дум». Самое приятное, что они готовы купить его за фиксированную цену. Если сразу мы размышляли над условиями, думали о проценте от проката картины, то сейчас мы знаем, что это будет фиксированная цена. Первые цены они уже назвали, пошел торг. Хотим, чтобы для нас это было максимально выгодно.

Кроме того, возможно, что в прокате Китая появится фильм «Следы на воде». Глава киностудии также напомнил, что ранее было подписано соглашение о съемках совместного фильма с китайской киностудией ChongqingFilmGroupCo., Ltd. (CFG).

— Скорее всего, это будет история аполитичная, история любви. Мы решили начать с легкой темы, не вмешиваясь в проблемы внешней и внутренней политики.

Карачевский отметил, что после поездки белорусской делегации в Китай отечественным кино заинтересовались и за пределами КНР.

— Я был удивлен, что через Китай на нас вышла Северная Корея. Они предлагают, чтобы два наших фильма приняли участие в одном из кинофестивалей. Да, пока это только фестиваль, но вы поймите, что сейчас надо пробовать все, где мы еще не бывали.

В столичный прокат выходит единственная картина, снятая «Беларусьфильмом» в 2016 году — это «Следы на воде».