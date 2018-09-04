В здании разведывательного агентства Косова произошла стрельба 4.09.2018, 16:16

Один человек погиб.

Один человек погиб в результате стрельбы в здании разведывательного агентства Косова в Приштине.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Заместитель главного прокурора Приштины Ибрагим Бериша сообщил, что мужчина погиб в результате стрельбы во вторник утром.

"Мужчина скончался от полученных ранений. Прокурор вскоре будет на месте, и мы сможем позже обнародовать детали", - сказал Бериша.

Разведывательное управление Косова сообщило, что как стрелок, так и жертва были сотрудниками ведомства.

"Примерно в 09:10 в здании разведывательного управления Косова произошла перестрелка с огнестрельным оружием, в результате которой работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в заявлении разведывательного агентства.

Пока личность жертвы и другие детали инцидента неизвестны.