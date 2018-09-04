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Россия и США близки к прямому столкновению в Сирии

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  • Виталий Портников, espreso.tv
  • 4.09.2018, 16:25
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Виталий Портников

Адекватность Кремля в принятии решений вызывает серьезные сомнения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Россия и Иран совершат серьезную ошибку, если поддержат сирийского диктатора Башара Асада в его намерении атаковать провинцию Идлиб.

Идлиб - последняя большая территория, которая находится под контролем оппозиционных сил и Дамаск заинтересован в установлении хотя бы формального контроля над ней. В этом подходе Асад может рассчитывать на полную поддержку своих покровителей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в своём недавнем интервью Российскому телевидению говорил о "кулаке террористов" в Идлибе и о том, что ситуация в этой провинции будет одним из главных вопросов в рабочем распорядке российского президента.

Для Трампа такая ситуация не приемлема. Во-первых, потому что она может прогнозируемо привести к гуманитарной катастрофе в Сирии - и на ее фоне американский президент будет выглядеть "слабаком", не способным предотвратить подобные трагедии.

Во-вторых, потому что захват асадовскими войсками Идлиба может привести к усилению иранских позиций в Сирии - а это уже принципиальный для Трампа вопрос безопасности Израиля.

В-третьих, потому что при наступлении на Идлиб сирийские войска вполне способны использовать химическое оружие, более того, они и не скрывают своих намерений. Министр иностранных дел режима Валид Муаллем уже сказал, что волонтеры гуманитарной организации "Белые каски" похитили 44 ребёнка с целью имитировать химическую атаку. В переводе с бандитского языка Асада и его подручных это означает, что решение о химической атаке принято и задача Муаллема - еще до начала операции придумать приемлемую для Дамаска версию. То, что в такую чушь не поверит никто, кроме Путина и иранских аятолл, Асада не интересует.

А Трампа - интересует, потому что применение химического оружия - та самая "красная линия", которую диктатор ни в коем случае не должен переступать.

Поэтому военное вмешательство американцев с целью предотвратить наступление войск Асада или хотя бы минимизировать его последствия вполне реально. Вопрос в том, какими будут последствия такого удара для сирийских войск и их союзников и как будут развиваться события после такого удара. Нужно понимать, что в Сирии - в отличие от Украины - Россия и США всегда находятся на грани прямого столкновения. Путин должен либо отступить, чтобы дать Трампу возможность сохранить лицо, либо согласиться с новыми серьёзными последствиями конфронтации с Соединенными Штатами.

Несмотря на то, что адекватность российского президента в принятии решений вызывает серьезные сомнения, так далеко он еще не заходил.

Виталий Портников, espreso.tv


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