Суперурожай: cельчанин в Браславском районе вырастил луковицы по полкило 4.09.2018, 16:39

Некоторые экземпляры весят 540 граммов.

Суперурожай репчатого лука собрал на своем огороде житель деревни Дегтяри Браславского района Владимир Магрин. Некоторые экземпляры весят полкило, а то и больше — 540 граммов. Фотографии чудо-луковиц опубликовала «Браслаўская звязда».

В среднем вес неочищенной луковицы составляет 100−150 граммов, сообщают сайты для огородников. Так что браславские «цыбулiны» намного больше!

Напомним, на огороде жителя Браслава выросла еще один необычный дар природы — картофелина весом 1 кг 75 г (длина — 183 мм, ширина — 111 мм).

Самую большую луковицу в мире вырастил англичанин Тони Гловер. Она весила целых 8 кг 490 г и попала в Книгу рекордов Гиннеса, писали в 2014 году «Аргументы и факты».