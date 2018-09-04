«Этим летом белорусы брали туры в Затоку стоимостью в $150 в рассрочку» 4.09.2018, 16:36

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Как кризис корректирует привычки белорусов.

Лилия Кобзик рассказала «Салідарнасці» обособенностях туристического сезона лета 2018-го.

Белорусы — номер один в Украине и Литве

— Никакой Крым не сравнится с Затокой в Одесской области. Не исключено, что по итогам сезона на этом курорте отдохнут до ста тысяч наших туристов. После украинцев мы там — номер один. Кроме того, наши туристы на первом месте в Паланге, да и в Литве вообще, — рассказала Лилия Кобзик.

Белорусские туристы пока еще не так заметны на курортах Западной Европы, но они уже доминируют на курортах сопредельных стран.

Как кризис корректирует привычки белорусов

Особенностью этого сезона стало то, что белорусы стали брать туры на курорты в рассрочку:

— Люди выбирают в первую очередь наиболее бюджетные варианты отдыха. Этим летом белорусы брали туры в Затоку стоимостью в $ 150 в рассрочку. Представляете, какой у нас потребительский уровень?

По словам собеседницы, снижение потребительской способности отдыхающих ударило по всем направлениям:

— Если мы хотим Турцию, то выбираем самые дешевые туры, если Черногорию, то берем недорогие виллы, а не отели. И самый главный момент: в целях экономии белорусы все чаще выбирают для вылетов на отдых аэропорты соседних стран. Мы летаем из аэропортов того же Вильнюса не от хорошей жизни. Летали бы у нас лоукосты — и мы бы вылетали на отдых из Минска.

Проблема года

Среди самых проблемных моментов уходящего сезона Лилия Кобзик назвала скандал вокруг компании «Натали Турс». А также издержки от переориентации на вылеты из сопредельных стран.

Эксперт напомнила о проблеме задержек вылетов из аэропортов Киева, с которыми в этом сезоне столкнулись многие белорусы.