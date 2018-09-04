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Как и предсказывали Стругацкие

  • Андрей Санников
  • 4.09.2018, 16:57
  • 2,032
Андрей Санников

Советская система образования поощряла серость.

Начало каждого учебного года сопровождается стенаниями по поводу почившей в бозе советской системы образования. Покойная, мол, была лучшей в мире. И даже скептики склонны соглашаться с тем, что точные науки там крепко вбивали в головы. И делали ракеты, и покоряли Енисей…

Во-вторых, никуда эта система не исчезла, живет себе на бывших советских просторах.

А во-первых, лучшим критерием оценки той системы является процветание диктатур, клептократий, феодальных режимов на территории всего бывшего СССР.

В этом «заслуга» именно той самой прекрасной системы образования, а вернее системы подавления личности и поощрения серости. Вот за серыми и пришли черные, как и предсказывали Стругацкие.

Андрей Санников, «Фейсбук»


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