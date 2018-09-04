Каталония возобновляет кампанию за независимость от Испании 2 4.09.2018, 17:04

Барселона представит программу действий для получения регионом независимости.

Глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании, сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что во вторник Торра обнародует программу действий для получения регионом независимости.

"Я дойду до конца, настолько далеко, насколько захочет парламент Каталонии", - заявил Торра.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предложил провести в Каталонии референдум по расширению автономии региона, но исключил плебисцит о независимости или одностороннюю попытку Каталонии отделиться. Таким образом, Торра отверг предложение Мадрида по урегулированию ситуации в регионе.

1 августа, новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

Однако по словам министра регионального сотрудничества Испании Меритсалля Батта, центральное правительство вновь подтвердило свою оппозицию к новому референдуму, ссылаясь на нормы Конституции.

Единственным пунктом, по которому стороны достигли согласия, стало согласование календаря дальнейших переговоров в период с сентября по декабрь. Каталонцы добавили, что у Мадрида и Барселоны диаметрально противоположные взгляды на урегулирование проблемы.