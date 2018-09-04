Дешевой нефти для Беларуси больше не будет 8 4.09.2018, 17:12

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Поставки нефтепродуктов из России будут сокращены в десятки раз.

Россия хочет со следующего года существенно сократить поставки беспошлинной нефти в Беларусь. Речь идет об уменьшении поставок нефтепродуктов в десятки раз, пишет сайт телеканала «Белсат».

Вместо 2 миллионов тонн нефтепродуктов Беларусь сможет получить всего лишь 100-300 тысяч тонн в год. Об этом в интервью агентству Reuters сказал председатель налогового департамента Минфина РФ Алексей Сазонов.

Чиновник отметил, что Россия несет огромные потери из-за поставок в Беларусь нефтепродуктов по низким ценам. Ведь Минск затем поставляет продукцию своих нефтеперерабатывающих заводов на экспорт, а экспортные пошлины зачисляет в бюджет.

В прошлом году мы потеряли из-за этого 10 миллиардов рублей, – рассказал Алексей Сазонов. – В этом году только за первое полугодие – еще 10 миллиардов.

После того, как в России будет завершен налоговый маневр, такая схема перестанет работать. Но пока чиновники в Кремле заявляют о необходимости сокращения поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. По крайней мере такое мнение ранее озвучил председатель Минэнерго Александр Новак. Глава российского энергетического ведомства заявил, что обоснованных экономических причин в беспошлинных поставках нефти в Беларусь нет, поскольку белорусская сторона может ее просто реэкспортировать. Поэтому Россия намерена ограничить поставки нефти даже с четвертого квартала этого года.