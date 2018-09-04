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Баннер с Владимиром Некляевым в центре Минска провисел лишь несколько часов

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  • 4.09.2018, 17:35
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Идеологи испугались поэта и оппозиционного политика?

Об этом сообщает создатель проектов «Арт Сядзіба» и symbal.by Павел Белоус в своем «Фейсбуке»:

«Баннер с Владимиром Некляевым провисел несколько часов и его сняли, а вместе и баннер с Юрием Жигамонтом», - пишет Павел Белоус.

Владельцу магазина symbal.by вернули предыдущие баннеры, которые там были.

«Нас не предупредили. Позвонил в рекламную компанию, с которой у нас договор, говорят, что обратились из «высоких органов» и приказали снять», - подытожил Павел Белоус.


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