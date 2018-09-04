Пу-Тьюб Антон Орехъ

4.09.2018, 17:50

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Антон Орехъ

Говорить обо всем этом всерьез невозможно, а хохотать больше нет сил.

Этих ребят все равно уже не перешутишь. Избирком пишет письма Ларри Пейджу о недопустимости использования рекламных инструментов Гугла. И вот откроет господин Пейдж утром конверт от памфиловцев и лишит Навального инструментов. Или пошлет наших с письмом? А Роскомнадзор закроет Youtube.

И попутно заблокирует фейсбук, твиттер и другие инструменты, где тоже про митинги 9 числа. Жили же мы без этих инструментов как-то еще лет 15 назад? Мы лучше врубим телевизор, и посмотрим, как Собянин открывает концертный зал «Зарядье».

А рядом с ним Путин и даже, говорят, Медведев. Такой вот «день тишины». Ведь нельзя же открыть концертный зал ни в какой другой день? И без президента никак не открыть тоже? Это абсолютно случайно так совпадет. И это не будет агитацией и тем более инструментом. Иное дело митинг про пенсии. Еще чуток и это мероприятие назовут мятежом, а рекламу в Youtube – иностранной интервенцией.

Но у меня все-таки есть пара вопросов. Они что, действительно так боятся Навального? Постоянно подчеркивают, что за ним идут только жалкие маргиналы, бездельники и хипстеры, что он никого не представляет.

Но перед выборами взяли и посадили в клетку. Если зверь не опасен, его в клетку сажать не станут. Если никто Навального не поддерживает, то чего переживать из-за рекламы митинга. Вокруг полно всякой рекламы, мимо которой мы просто проходим, не глядя, потому что она нам не интересна. В Youtube перед каждым вторым видео прилеплена какая-нибудь реклама – ткнули на кнопку «пропустить» не вникая, и дальше смотрим котиков, Дудя или Монеточку. Чего всполошились-то?

Но самое забавное, что Избирком и Роскомнадзор отлично понимают, что не смогут выполнить свои угрозы. Потому что блокировка Youtube – это бомба помощнее всех митингов Навального за все годы. Потому что митинги интересны одной тысячной процента и против пенсий протестовать все равно будут единицы. А блокировка главного сайта человечества – это плевок в миллионы пользователей, которые живут в Youtube и соцсетях.

Молодые в политику не лезут, но если политика полезет к ним, то могут и ответить. Лучше пойти другим путем. Уже запустили еженедельную передачу про жизнь Путина. Запустите в Youtube канал про президента, возьмите у Ларри Пейджа соответствующие инструменты и посмотрим, чья возьмет. Вдруг Пу-тьюб окажется интереснее клеветы смутьяна, чье имя даже назвать-то брезгливо?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»