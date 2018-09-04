Лукашенко не понравились кандидатуры посла в Москве 6 4.09.2018, 17:57

2,153

Диктатор пытается подобрать «достойный ответ» на Бабича?

Александр Лукашенко не утвердил нового посла Беларуси в России. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

4 сентября Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. На встрече рассматривалось положение во внешнеэкономической деятельности и график будущих международных встреч.

Среди прочего Макей сообщил руководителю Беларуси о кандидатурах нового посла в России. Они Лукашенко не устроили.

"Лукашенко доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры Лукашенко оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", — заявил руководитель МИД.

Напомним, что прежний посол Беларуси в России Игорь Петришенко недавно назначен на должность вице-премьера.