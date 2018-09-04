В Бобруйске разрешили охоту на бобров 4.09.2018, 18:28

Охотиться можно с 1 сентября по 31 марта.

Бобруйская межрайонная инспекция информирует, что с 1 сентября по 31 марта в светлое время суток разрешена охота на бобра речного и выдру, передает bobruisk.ru.

Разрешенные способы охоты на бобра и выдру: ружейный из засады, с подхода и безружейный.

При ружейном способе охоты разрешенные орудия охоты – нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью;

Охота на бобра и выдру может проводиться безружейным способом. Разрешенные орудия охоты – капканы № 3-7, ловушки (кроме петель), охотничьи собаки при изъятии ловушками (все породы, кроме гончих и борзых).

Как безружейная, так и ружейная охота разрешенными способами может проводиться охотниками во все дни недели.

При проведении охоты граждане должны иметь при себе:

действительное государственное удостоверение на право охоты; охотничью путевку или разрешение на добычу охотничьего животного и охотничью путевку к нему; разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия при охоте с личным оружием либо разрешение на ношение охотничьего оружия и боеприпасов к нему; регистрационные документы на охотничьих собак и (или) ловчих птиц.