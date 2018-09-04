American Thinker: Истребитель-невидимка F-35 против российского ЗРК С-300 4.09.2018, 18:31

Американский истребитель-бомбардировщик в руках израильских летчиков преодолел защиту российского ЗРК С-300.

- Как заядлому читателю «Авиэйшен уик», мне небезынтересен новейший истребитель Министерства обороны США F-35. Минобороны продало девять первых единиц нашему союзнику Израилю, пишет Фред Сингер, автор сайта American Thinker (перевод - inosmi.ru). Я думаю, что это мудрое решение по трем причинам:

1. Это предусматривает реальные испытания нового самолета в настоящих боевых условиях. «Авиэйшен уик» отмечает, что Израиль использовал несколько своих F-35 для атаки более чем на 50 иранских военных объектов в Сирии. Все они предположительно находятся под защитой российской зенитно-ракетной системы С-300. Их последняя версия с более мощными радиолокаторами поставляется за рубеж. При этом Израиль имел возможность познакомиться с более ранней версией, проданной Кипру.

Атака самолетов F-35 была завершена менее чем за 90 минут, что является заметным достижением в военной разведке, а также в оперативном планировании и координации.

«Авиэйшен уик» не поясняет, сколько F-35 приняли участие в операции, и вернулись ли они без потерь; предположительно, так оно и было. «Авиэйшен уик» не говорит о маневрах израильских пилотов, которые были использованы для уклонения от зенитно-ракетной системы С-300.

2. В отчете Правительственного управления подотчетности от 5 июня 2018 года содержится довольно критичное отношение к многоцелевому ударному истребителю-бомбардировщику F-35. Многие специалисты сомневаются в способности самолета удовлетворить различные требования всех служб Минобороны. В частности, в докладе критикуется конструкция шлемного дисплея, на котором отображаются необходимые эксплуатационные данные в помощь пилоту.

Другими словами, если сам самолет обеспечивает движение и несет требуемое ракетное вооружение классов «воздух-земля» и «воздух-воздух», электроника, встроенная в шлем, представляет собой «мозг» F-35.

Так получилось, что израильские инженеры имеют большой опыт в этой области после разработки Военно-воздушными силами Израиля истребителя «Лави» (который никогда не был построен — прим. автора). По-видимому, Министерство обороны ожидает, что часть опыта проектирования дисплея будет перенесена на F-35.

3. Наконец, разрешение продавать F-35 теперь снижает огромную стоимость закупок для Минобороны до отметки в районе 400 миллиардов долларов. Решение о закупках должно быть принято в октябре 2019 года.

Что после успешного авиаудара будет делать Россия? Очевидно, что будет проведена некоторая перестройка и усовершенствование российской системы С-300, чтобы сделать ее пригодной для использования против «неуловимых клиентов».

Но помимо этого Россия, скорее всего, больше не будет участвовать в заварухе в Сирии. Это, похоже, также является результатом недавнего хельсинкского саммита между Трампом и Путиным. Выходящая в Лондоне панарабская газета «Аль-Хайят» даже предполагает, что Россия может не возражать против того, чтобы Израиль «подрезал крылья» иранскому орлу.

Как пишет в газете «Гаарец» бывший министр обороны Израиля и главный конструктор истребителя «Лави» Моше Аренс, Россия не захочет связываться с Израилем ввиду продемонстрированного им технологического превосходства.

В конце концов Израиль может легко уничтожить построенный Россией плутониевый реактор в иранском Араке, получив разрешение пролететь над Саудовской Аравией (Плутоний — второй способ создания ядерного оружия; Иран, видимо, решил пойти по пути обогащения Урана-235; США во Второй мировой войне использовали оба метода — прим. автора).

Российская военно-морская база в сирийской Латакии находится в пределах легкой досягаемости. Русские развернули для защиты Латакии и других объектов более продвинутую систему С-400, которая, по их утверждению, может сбивать истребители-невидимки, такие как F-35, на расстоянии более 150 миль. С-400 не отреагировала на ракетные удары американских, британских и французских войск 14 апреля 2018 года, в результате чего некоторые наблюдатели пришли к выводу, что возможности системы были переоценены.

Добавлю, что Латакия и главная российская военно-морская база на Крымском полуострове обходят Турцию с флангов и тем самым препятствуют ее усилиям по сдерживанию российского Черноморского флота.