Минчанам начали навязывать очередную платную услугу 2 4.09.2018, 19:01

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Мингаз начал перенимать опыт «фильтрщиков» и «оконщиков».

Об этом сайту Charter97.org рассказал читатель.

- В почтовом ящике обнаружил интересную бумагу от участка Мингаза Октябрьского района. Без печатей и подписей разумеется. В ней требуют предоставить доступ для проверки технического состояния газового оборудования, - рассказывает читатель Charter97.org. - Все бы ничего, но вот услуга оказывается платная. Например ПТО газопровода внутри квартиры стоит 6.82 р. На каком основании Мингаз имеет право взимать деньги за навязанную услугу? - задается вопросом читатель.

- Или опыт фильтрщиков и оконщиков уже распространился и государственные структуры? Как объясняют в Мингазе, что это в наших же интересах. Но позвольте, не мы ли оплачиваем ежемесячно счета Мингазу согласно показаниям счетчика? И это сам Мингаз должен беспокоиться о своей газовой системе, чтобы и дальше продавать своим клиентам свой товар, - продолжает читатель. - Как и любой продавец. В случае не предоставления доступа и не подписания акта выполненных работ угрожают отключением газа, даже при условии постоянной своевременной оплаты показаний счетчиков. Что это за шантаж такой? Дело ведь не в сумме, дело в принципе. Точно так же ко мне завтра могут придти другие структуры, делать то батарей, розеток, унитаза и т.д., и тоже руководствуясь какими то нормативами и актами.

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