В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием яда 4.09.2018, 19:08

На западе Лондона произошла очередная атака с использованием отравляющего вещества.

Об этом сообщает ВВС.

По данным телеканала, полиция получила информацию о случившемся в 14:09 по местному времени. Полицейских вызвали на улицу Уэстерн-Гроув. К месту происшествия приехали также экипажи с пожарных станций Кенсингтон и Паддингтон и медики.

Издание The Mirror уточняет, что атака произошла рядом с магазином.

В настоящее время известно минимум о трех пострадавших, сказал в разговоре с Daily Mail представитель лондонской полиции. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается.

На месте происшествия находятся офицеры полиции, они ведут расследование. Задержаний пока произведено не было.

В начале марта в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Их госпитализировали в критическом состоянии и диагностировали отравление высокотоксичным химическим веществом. Позже официальный Лондон заявил о том, что в крови Скрипалей было найдено боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы было произведено в России. В связи с этим британские власти возложили ответственность за случившееся на Москву. К обвинениям в адрес России присоединилось множество других стран.

Российские официальные лица неоднократно опровергали причастность к отравлению Скрипалей и заявляли, что обвинения Лондона необоснованны. Москва требует предоставить ей доказательства, которые свидетельствовали бы о том, что именно российские спецслужбы отравили Скрипалей.

В Скотленд-Ярде с нападением на Скрипалей связали другой инцидент, который произошел в конце июня в Эймсбери, в 10 км от Солсбери. Также без сознания там нашли 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. По утверждению лиц, производивших расследование, они тоже подверглись воздействию «Новичка». Женщина скончалась 8 июля, мужчина до сих пор остается под наблюдением врачей.