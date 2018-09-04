Фотофакт: АЗС в Сморгони немного «дерзит» 4.09.2018, 19:14

Не нужно хорошо владеть английским языком, чтобы перевести две последние строчки на табло.

Читатель Евгений поделился с abw.by фото из города Сморгони Гродненской области. "Заправка немного дерзкая", - считает автор фото.

Не нужно хорошо владеть английским языком, чтобы перевести две последние строчки на табло. Что это - хулиганство или кто-то из работников АЗС решил пошутить?

Корреспондент abw.by позвонил на АЗС №42 "Белоруснефть" в Сморгони.

- Да, я видела все, что они на табло пишут, - не стала отпираться оператор АЗС, снявшая трубку. - Там эти планочки, из которых составляются цифры и слова, низко висят, находятся в легкой доступности. Передвинуть не составит труда, даже ребенок достанет.

- То есть вы утверждаете, что это дело рук хулиганов?

- По крайней мере из наших работников таким никто не страдает. Как только видим, что-то идет не так, сразу возвращаем в исходное состояние.