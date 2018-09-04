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Здоров ли Путин?

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  • Алексей Нарышкин, «Эхо Москвы»
  • 4.09.2018, 19:21
  • 2,614
Алексей Нарышкин

Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться?

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про Путина. Не понимаю, с одной стороны, зачем облизывать сейчас, когда «большие» выборы прошли. С другой, вроде очевидно, что облизывать — уже привычка, потребность. С третьей, может, это такое экстренное зализывание ран от обсуждения пенсий?

Не сомневаюсь, у передачи большой потенциал. Главный месседж ведущего, репортажей и гостей: Путин здоров как бык!

Корреспондент кремлевского пула жалуется на сложный график и бесконечные перелеты главы государства, Песков рассказывает про полтора часа спорта ежедневно, под конец кадры из Тувы — Путин идет по горам вверх и вниз, сил у него полно, не всякий выдержит.

Часовая передача закончилась, после всех настойчивых убеждений у меня один вопрос:

Здоров ли Путин?

Сразу вспоминаешь разные нехорошие слухи и конспирологические теории про передачу власти. Может, он и в Австрию летал не на свадьбе танцевать, а подлечиться? Ответят вряд ли, а если и ответят, то точно не в упомянутой передаче.

Алексей Нарышкин, «Эхо Москвы»


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