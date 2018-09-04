Артем Милевский: Хочу вернуться в Украину 4.09.2018, 19:30

АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Экс-форвард брестского «Динамо» заявил, что хотел бы завершить карьеру там, где начинал.

Форвард «Кишварды» Артем Милевский рассказал, что хотел бы вернуться в Украину, передает «Трибуна».

«Хочу вернуться в Украину. Вообще, лучше заканчивать карьеру там, где начинал. Наверное, это будет украинский клуб», – сказал Милевский.

Напомним, Милевский начинал заниматься футболом в минской школе «Смена».

Позже он принял украинское гражданство и продолжил карьеру в киевском «Динамо», проведя за украинский клуб более 170 матчей.