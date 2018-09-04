Минчанин 30 лет получал пенсию умершей мамы 3 4.09.2018, 19:51

3,023

Стало известно, чем закончилась история.

Елена Иосифовна Глебко считалась старейшей жительницей Минска — ей должно было в этом году исполниться 114 лет. Но весной 2018 г. оказалось, что женщины не стало еще в 1988 году. Ее сын Петр скрыл смерть матери и 30 лет получал за нее пенсию по поддельным документам. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Под стражей его не содержали, так как подозреваемому было 75 лет. Но ему грозило до семи лет лишения свободы. Однако мужчину так и не судили. Tut.by узнал, чем же закончилась эта история.

Напомним, никаких сомнений в том, что Елена Иосифовна Глебко жива и здорова, у работников соцзащиты администрации Московского района не возникало. Несколько лет они рассказывали СМИ о том, что долгожительница празднует свой день рождения. Также они говорили, что женщина переехала в столицу из Новогрудского района Гродненской области, где ранее работала в колхозе. У нее 5 детей.

Но весной 2018 г. выяснилось, что Елена Иосифовна уже 30 лет как умерла — в возрасте 84 лет.

Ее сын, у которого она жила, просто не сообщил о смерти матери и три десятка лет получал за нее пенсию по поддельной доверенности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 209 УК РБ (Мошенничество). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Расследование по этому запутанному делу уже завершено. А точнее, принято решение его прекратить по объективным причинам. Подозреваемому было 75 лет, его не задерживали.

— Следствием принято решение о прекращении расследования в связи с тем, что подозреваемый в период предварительного следствия умер, — рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси. — Что касается обстоятельств дела, то они в ходе следствия установлены. Смерть матери подозреваемого наступила еще в 1988 году. С этого времени мужчина получал ее пенсию по доверенности. Речь идет не об одной доверенности. Периодически он получал доверенности, предоставляющие право на распоряжение пенсионным вкладом, в различных органах — ЖЭС, ЖРЭО, которые имели право их выдачи.

Официальный представитель СК говорит, что в ходе следствия в одном уголовном деле было соединено 20 уголовных дел.

— Что касается суммы ущерба, причиненного управлению социальной защиты администрации Московского района Минска, она составила более 43 тысяч рублей (по предварительным оценкам, ущерб оценивался примерно в 100 тысяч рублей. — Прим. ред.), — продолжает Юлия Гончарова. — Этот ущерб инкриминировался следователем с 1991 года по 2018 год — по момент выявления данного преступления. Установить ущерб с 1988 по 1991 годы не представилось возможным ввиду того, что Национальный статистический комитет Республики Беларусь не располагает данными об индексе потребительских цен за указанный период.

Сын Елены Иосифовны Петр переехал в Минск уже давно, жил в двухкомнатной квартире в пятиэтажке недалеко от станции метро «Грушевка». Из всех детей Елены Иосифовны сейчас жива только сестра Петра Мария Степановна. Она живет в одной из деревень в Гродненской области и ничего не знала о махинациях брата — женщина не видела его около 30 лет.

— Мама умерла в 1988 году. Она жила у брата в Минске, а как он помешался, я ее забрала к себе. Брат злился на нее, она из-за него часто плакала. Я посмотрела, что ей там плохо, и приехала за ней, точно уже не помню, в каком году это было. Когда умерла, я сама ее похоронила и памятник поставила. Ее могила у меня в деревне на кладбище, — рассказывала нам пенсионерка. — Брат даже не знает, где и когда она похоронена, потому что не приезжал в деревню уже больше 30 лет.

Также Мария Степановна говорила, что у Петра есть дети.