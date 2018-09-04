Слава Рабинович: Захарченко ликвидировало ГРУ как ключевого свидетеля по делу о сбитом Boeing 4.09.2018, 19:53

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Слава Рабинович

В смерти главаря «ДНР» были заинтересованы российские спецслужбы в связи с началом суда по MH17.

Главаря "ДНР" Александра Захарченко убили сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ как потенциального свидетеля по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, считает российский блогер Слава Рабинович. Об этом он написал в Facebook.

Около 17.00 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. Погиб Захарченко. Тяжело ранен был один из главарей "ДНР" Александр Тимофеев.

В СБУ предположили, что Захарченко убит из-за внутренних криминальных разборок или ликвидирован спецслужбами РФ. В "ДНР" заявили, что организацией убийства Захарченко занимались Силы спецопераций Вооруженных сил Украины.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

26 сентября 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили маршрут, по которому перевозили установку.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.