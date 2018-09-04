В Беларуси 16 видов «чернил» разливают с лого Академии наук 5 4.09.2018, 20:09

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Фото: tolochinkz.by

Для себя Академия наук заказала плодово-ягодное вино «Академическое».

Академия наук Беларуси производит 16 видов "чернил" ― дешёвого плодово-ягодного вина, которое в народе называют "плодово-выгодным". Его разливают на "Толочинском консервном заводе", который уже несколько лет входит в состав отделения аграрных наук и Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН РБ, передает euroradio.fm.

"На наших фруктово-ягодных винах сейчас располагается эмблема Национальной академии наук, так как они сейчас наше начальство. Но эти вина мы делаем самостоятельно, не по их заказу. Для них мы сделали отдельную партию вина "Академическое", и только. Эти же вина идут в оптовую и розничную продажу".

Всего предприятии производит 16 видов плодово-ягодных вин. От обычных столовых полусладких (например, "Крыжовниковое" и "Вишнёвое") до плодовых креплёных специальной технологией ("Талачынскае. Мадерное наслаждение" и "Порторуж. Смородинка"). Также там есть "Райский сад", "Вiнакурня панi Газдзiцкай" и "Праздничное".

В 2016 году “Толочинский консервный завод” впервые презентовал вино, изготовленное по заказу Академии наук для делегаций и встреч в рамках деятельности учреждения. Это было плодово-ягодное вино "Академическое".

Дизайн этикетки разработала студия "Tikiolla". На бутылке изображено здание Академии наук Беларуси — на этом настаивали в учреждении. Дизайн должен был подчеркнуть "высокий статус вина и его элитный состав". Похоже на то, что этим вином планировалось поивать иностранные делегации. Достойный выбор.