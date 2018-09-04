Канцлер Австрии: Нужна ясная реакция на российскую агрессию 2 4.09.2018, 20:17

Себастьян Курц

Себастьян Курц осудил российскую агрессию на востоке Украины.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, находящийся с визитом в Киеве, 4 сентября осудил "российскую агрессию" на востоке Украине, передает “Радио Свобода”.

"Я высказываюсь не только в качестве канцлера Австрии, но и в качестве главы Совета Евросоюза: нужна ясная реакция на российскую агрессию", – заявил Себастьян Курц и призвал Россию "вернуться за стол переговоров" в рамках "нормандского формата".

Президент Украины Петр Порошенко заявил о "мощной поддержке" Украины со стороны Австрии. Он также подчеркнул, что ни чемпионаты мира по футболу, ни "свадьбы с казаками" не могут остановить агрессивные устремления Москвы.