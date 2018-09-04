В Дзержинском районе дачники восстали против беззакония 1 4.09.2018, 20:21

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Дачники борются с чиновниками из-за отключения электричества.

С председателем садового товарищества «За урожай» от электромеханического завода в Дзержинском районе конфликт у доброй половины жителей дач. Всем, кто не вынес электросчетчики на столбы, обрубили электричество. Без предупреждения. Просто обрезали провода. Люди встревожились. А дальше пошло-поехало, пишет «Белсат».

У людей возник вопрос: куда идут членские взносы? Почему под любую хорошую инициативу – чистка колодцев или пожарного водоема, расширение дороги – собираются дополнительные деньги? Но запросы по финансовой документации руководство игнорирует.

Новый председатель СТ «За урожай» Вячеслав Борисов говорит, что это проблема многих товариществ. У них полностью отсутствует финансовый контроль. Все зависит от личных качеств человека, которого избирают председателем. И многие этим пользуется. А снять такого человека с должности непросто.

Председатель сельсовета в конфликт не вмешивается. Милиция также советует решать все вопросы на общем собрании, финансовые органы в сметах копаться ни хотят. Собрание выбрало нового председателя, но у бывшего руководителя товарищества находится печать, и он продолжает вести хозяйственную деятельность.

Дина Сикорская, председатель товарищества «МЕЧТА-2010» считает, что на должность председателя вообще нужно выбирать человека только из числа членов товарищества. По ее мнению, нужно знать того, кому доверяешь финансы. Товарищество «Мечта-2010» с этим столкнулось несколько лет назад и сейчас не вылезает из судов, чтобы разобраться с бывшим председателем. Прошло более 100 заседаний судов, погашено более 8 тысяч рублей на судебные издержки.