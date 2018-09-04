Как в Барани очистили завод, где Лукашенко видел «крыс, презервативы и наркоту» 3 4.09.2018, 20:51

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Завод решил все отходы незаконно вывезти на стихийную свалку за городом.

После скандального визита правителя Беларуси Александра Лукашенко в Оршанский район на одном из раскритикованных им предприятий взялись исправлять ситуацию. И вывезли заводской мусор на стихийную свалку за городом. На горящую свалку обратили внимание местные жители, передает «Радыё Свабода».

Все началось с визита Лукашенко

В середине августа во время рабочей поездки в Оршанский район Александр Лукашенко посетил и Баранский завод «Техника связи», который подчиняется Госкомвоенпрому и входит в холдинг «Геоинформационные системы управления». Диктатор Беларуси раскритиковал оршанские предприятия за бесхозяйственность и срыв его поручений, заявив, что видел на «Технике связи» «дохлых крыс, мышей, презервативы и другую наркоту».

Результатом поездки стала отставка руководства района, Госкомвоенпрома, а в конце концов и правительства. Потеряла должность и директор «Техники связи» Валентина Вишневская. Уже два дня предприятием руководит Андрей Фомин, сказали в администрации.

«Стоит вонь, все знают, но начальство ничего не делает»

Новое руководство Госкомвоенпрома сразу пообещало, что недостатки, которые Лукашенко обнаружил в ОАО «Техника связи», будут ликвидированы до октября.

В течение последних недель жители Барани заметили, что на стихийную свалку за городом вывозятся тонны валежника якобы с завода «Техника связи»: старая мебель, стекло, окна, электротехническая продукция.

Стихийная свалка занимает около 5 тысяч квадратных метров сразу за городом. Как сообщили «Радыё Свабода» горожане, она возникла еще в советское время, но в последние годы активно не использовалась - под Баранью, в 10 километрах от Орши, есть санкционированный полигон твердых отходов.

«Уже несколько дней в городе стоит вонь - горят отходы, пластмасса, вывезенные с предприятия" Техника связи" после визита Лукашенко, - сказал житель Барани Олег Яковлев. - Что вывезли оттуда, нет сомнения: в кучах щебня и мусора разбросаны документы предприятия. Кто-то из местных стащил себе старые стулья, столы, другую мебель. А теперь по свалке ходят те, кто собирает металлолом или макулатуру».

По словам собеседника, «весь город знает - значит, знает и начальство. Но ничего не делает, мусора только больше становится».

Завод: «Мы ничего туда не вывозим»

Главный инженер завода «Техника связи» Денис Богомазов заверил, что завод не вывозит отходы на свалку под Баранью.

«У вас недостоверная информация. Мы ничего туда не вывозим. Мебель мы сжигаем в котельных как топливо, а есть еще полигон Белива в Орше. Если отходы стеклянные, то вывозим на спецавтобазу. Кто что вывозит на полигон под Баранью, мне неизвестно», - сказал главный инженер «Техники связи».

Председатель Баранского горисполкома Наталья Хмелева ответила, что в городе свалки отходов нет. «А то, что происходит за территорией города, я не могу комментировать», - сказала она. При этом признала, что в курсе ситуации со свалкой отходов за городом.

«Сегодня об этом уже вся Барань знает», - сказала чиновница.

Согласовывало ли предприятие «Техника связи» с городскими властями вопрос о вывозе бытовых отходов на свалку за городом?

Председатель горисполкома Барани это отрицает. По словам Хмелевой, исполком не имеет отношения к договорам между предприятиями о вывозе бытовых отходов.

«Могу сказать единственное, что все предприятия и организации заключают договоры на вывоз мусора. Но с кем заключает договор предприятие «Техника связи» - можно узнать только у них».

Государственные экологи: «Это точно сделал завод»

В Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды заявили, что несанкционированные отходы на свалку под Баранью возили с «Техники связи», и относительно этого предприятия уже принимаются соответствующие меры.

«Это точно сделал завод «Техника связи», мы это выяснили. Сейчас составляется административный протокол и будет выписан штраф на завод как на юридическое лицо», - сказал Олег Садкович, заместитель начальника инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Орши и Оршанского района.

По его словам, сейчас выясняется, почему завод это сделал.