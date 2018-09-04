Украина добровольно внесла в бюджет Совета Европы $400 тысяч 2 4.09.2018, 21:05

Совет Европы нуждается в поддержке, так как РФ использует против него финансовый шантаж, сказал глава МИД Украины.

В Страсбурге сегодня была завершена процедура осуществления добровольного взноса Украины в бюджет Совета Европы в объеме $400 тысяч.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы на своей странице в Facebook, передает eurointegration.com.

В представительстве напомнили, что финансовая ситуация в СЕ резко ухудшилась в 2017 году, когда РФ использовала финансовый шантаж организации и в нарушение своих международно-правовых обязательств отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное участие ее делегации в ПАСЕ.

"Этот шаг поставил организацию в особо трудное положение, поскольку в течение последнего десятилетия бюджет Совета Европы формировался в условиях сокращения бюджетных расходов в большинстве государств-членов. В этих условиях правительство Украины решило финансово поддержать Совет Европы. Мы сделали добровольный взнос в дополнение к своим обязательным платежам в бюджет", - говорится в сообщении.

Деньги будут использованы в сферах сотрудничества, которые являются приоритетными как для Совета Европы, так и в контексте сотрудничества с Украиной.

Украина, в частности, профинансировала следующие направления сотрудничества: функционирование Европейского суда по правам человека, борьба с коррупцией и отмыванием денег, предотвращение пыток, борьба с расизмом и нетерпимостью, интеграция цыган и кочевников в общество, защита меньшинств, развитие равноправия женщин и мужчин, защита культурного наследия, защита журналистики и безопасности журналистов.

"В сложный период современной истории Украины мы стали получателем помощи со стороны Совета Европы. Я рад, что сегодня Украина стала донором такой помощи. Это акт солидарности Украины с Советом Европы в темные для организации времена, когда ее способность защищать собственные ценности и принципы испытывают на прочность", - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал другие страны присоединиться к инициативе Украины для противостояния России, которая использует против СЕ финансовый шантаж.

"В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - написал он в Twitter.