Предприятие «Мотовело Интер» ликвидируют 4.09.2018, 21:10

ЗАО «Мотовело Интер» признано банкротом.

Экономический суд Минска своим решением от 22 августа признал ЗАО «Мотовело Интер» банкротом с ликвидацией, которая должна завершиться 19 декабря 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Антикризисным управляющим проведен анализ финансового состояния должника и сделаны выводы: структура бухгалтерского баланса неудовлетворительна, предприятие неплатежеспособно, неплатежеспособность носит устойчивый характер.

В реестр включены требования кредиторов на сумму 2,5 млн белорусских рублей и 6,5 млн долларов США.

У должника же имеется имущество стоимостью 6,8 млн рублей, а также 5,1 млн рублей дебиторской задолженности, а также 1,7 млн основных средств и материалов – станков, мотоциклов и велосипедов.

Напомним, ЗАО «Мотовело Интер» находится в стадии ликвидации с 15 августа 2017 года. Заявление о признании банкротом подал сам должник.

Заявление поддержали как представитель акционера – ОАО «Мотовело», так и представитель кредитора – ОАО «Белгазпромбанк».