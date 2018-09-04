Завтра в Беларуси будет до +28 4.09.2018, 21:25

Фото с сайта aboutfilters.by

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман.

В среду, 5 сентября, погоду в Беларуси будет определять преимущественно область повышенного атмосферного давления, передает Белгидромет.

Местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью температура воздуха будет +9... +16 градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 выше нуля.