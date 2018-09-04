Курятина в Беларуси дорожает третий месяц подряд 5 4.09.2018, 21:35

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В МАРТ ранее говорили, что оснований для такого роста цен нет.

Третий месяц подряд в Беларуси дорожает курятина. Это заметили специалисты Федерации профсоюзов (ФПБ), которые занимаются мониторингом цен на социально значимые товары, передает euroradio.fm.

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич заявила: "Мы считаем это повышение цен необоснованным и адресуем данный вопрос МАРТ и Комитету госконтроля.

Кстати, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ранее также говорили, что оснований для такого роста цен нет.

Кроме курятины, которая подорожала на 18%, специалисты ФПБ заметили рост цен на бобовые (22%) и на пшённые крупы (21%).

По данным Белстата, которые приводит tut.by, в прошлом месяце цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли на 6,4%, на кур (в том числе бройлеров) — на 7,8%. Производители объясняют это тем, что увеличился импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.