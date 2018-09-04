Иран передумал перевозить из Германии €300 миллионов наличными 4.09.2018, 21:37

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Тегеран хотел снять в Германии гигантскую сумму наличными, но отказался от этой идеи.

Власти в Тегеране отказались от намерения снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран. Как сообщили во вторник, 4 сентября, газета Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы NDR и WDR, Европейско-иранский торговый банк сообщил об изменении своих планов Федеральному ведомству по надзору за финансовым сектором (BaFin) и правительству ФРГ, передает DW.

На отмене операции настаивали США, обвиняя Тегеран в намерении использовать эти средства для террористической деятельности на Ближнем Востоке.

В условиях санкций - только наличными

Находящийся в государственной собственности Ирана Европейско-иранский торговый банк запросил перевозку денег, поскольку из-за санкций они не могли быть переведены. Изначально у германской стороны не было намерения препятствовать трансферту, однако 25 августа Федеральный банк изменил коммерческие условия. Теперь для выплат наличных средств в таких больших объемах могут потребовать объяснения, например для предотвращения попыток финансирования террористической деятельности. Если эти объяснения окажутся неубедительными, операцию могут запретить.

В июле немецкая газета Bild писала, что иранские власти аргументировали снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи их иранским гражданам, которые из-за американских санкций лишились возможности пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, воюющих в Сирии на стороне Башара Асада.