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Белорус с помощью ДНК-теста спустя 35 лет нашел дочь

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  • 4.09.2018, 21:45
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С просьбой провести тест на установление отцовства к экспертам обратился 64-летний мужчина.

В 1980-х годах он проходил интернатуру в одном из российских регионов и встречался там с девушкой. Через два года ему пришлось вернуться в Беларусь, контакты оборвались.

Спустя 35 лет брестчанин случайно встретил коллегу, с которым работал в молодости. От приятеля он узнал, что в России у него может быть взрослая дочь, сообщила БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая. Узнать правду у бывшей возлюбленной было невозможно – она умерла пять лет назад.

Коллега помог белорусу выйти на связь с предполагаемой дочерью. Чтобы узнать, действительно ли он ее отец, женщина преодолела несколько тысяч километров. Результаты теста оказались положительными.


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