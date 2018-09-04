Видеофакт: В Японии бушует мощнейший тайфун «Джеби» 1 4.09.2018, 21:54

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На Японию обрушился самый мощный тайфун за 25 лет.

На территорию Японии во вторник, 4 сентября, обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун под названием «Джеби», передает DW.

Первой пострадала западная часть Японии, куда тайфун принес сильные ливни и мощный ветер, уже вызвав перебои в транспортном сообщении страны.

Тайфун движется в северном направлении, в сторону крупнейшего острова страны Хонсю. Сила ветра составляет 160 километров в час и местами достигает 215 километров в час.

Власти уже эвакуировали около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч – из портового города Кобе.

Погодная служба Японии предупреждает, что тайфун «Джеби» может вызвать оползни, наводнения и торнадо в стране.