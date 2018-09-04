Сергей Политевич оценил майку сборной Беларуси с бело-красно-белым флагом 4.09.2018, 21:56

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Сергей Политевич

Футболист примерил майку сборной Беларуси образца 1994 года.

В очередную отборочную кампанию сборная Беларуси по футболу входит с новой формой от нового экипировщика — итальянской компании Macron.

В преддверии старта команды в Лиге наций tut.by решил взглянуть на ее форму разных лет и с помощью федерации футбола и детского тренера и коллекционера Валерия Кевры собрал 18 комплектов, среди которых самые старые (и оттого более ценные) принадлежат именно Кевре.

На майку Андрея Зыгмантовича образца 1994 года у Кевры есть покупатель, который предлагает 200 евро. Валерию Яновичу приятно, но пока расставаться с артефактом он не собирается.

Оценить коллекцию пригласили защитника Сергея Политевича, который выступает за сборную с 2014 года.

"Ага, эволюция маек! — отреагировал Сергей, окинув взглядом вещи на вешалке, и стал перебирать. — Такая есть, такая есть. Ох, а это вам Андрей Викентьевич свою футболку подогнал?"

Сергей взял майку Зыгмантовича и майку из нового комплекта со словами: "Даже не знаю, какая из них лучше"!

- Это комплимент для старой футболки или критика новой?

- Каждый понял, как понял!