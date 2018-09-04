Минэнерго: Беларусь не получала от РФ предложения продать газовые сети 3 4.09.2018, 22:13

Фото: Reuters

Ранее о возможной продаже газовых сетей заявлял Александр Суриков.

Россия не предлагала Беларуси купить наши внутренние газовые сети. Об этом журналистам заявила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова.

"Такие переговоры не велись. Каких-то официальных заявлений или предложений от РФ не поступало", — передаёт БелТА её слова.

Ранее Александр Суриков, который до последнего времени был российским послом в Беларуси, говорил, что продажа белорусских газовых сетей в руки "Газпрома" могла бы сделать газ более дешёвым для белорусов.

Прудникова добавила, что эксплуатацией, техническим обслуживанием, своевременной реконструкцией газораспределительных сетей занимается ГПО "Белтопгаз". "Говорить о том, что придёт кто-то и будет это всё обслуживать и мы сохраним качество услуг, доступность, — мне кажется, не совсем то направление, которое мы должны рассматривать", — заявила чиновница.

По её мнению, Беларусь должна сохранить нынешнее состояние газовых сетей и сделать его лучше.