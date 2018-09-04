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Белый дом пригрозил Асаду немедленным ответом в случае новой химатаки

  • 4.09.2018, 22:29

Белый дом выпустил новое предостережение для Дамаска.

Если в Сирии произойдет новая атака с использованием химического оружия, США и союзники дадут немедленный и соответствующий ответ. Об этом говорится в новом заявлении Белого дома, касающемся ситуации в провинции Идлиб, передает РБК.

В заявлении подтверждается ранее высказанное Дональдом Трампом утверждение, что подобная атака будет «безрассудной эскалацией и без того трагического конфликта» и поставит под угрозу жизни сотен тысяч людей. «Наша позиция остается неизменной: если президент Башар Асад вновь выберет путь использования химического оружия, США и союзники дадут немедленный и соответствующий ответ», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее с аналогичным предостережением Дональд Трамп обратился к властям России и Ирана, указав на опасность наступления в провинции Идлиб. «Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии… Не позволяйте этому случиться!» — заявил Трамп, комментируя сообщения о подготовке наступления лояльных Башару Асаду сил.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается одним из немногих регионов страны, остающихся под контролем террористов и умеренной оппозиции. В Идлиб были эвакуированы различные формирования боевиков из других провинций, оказавшихся под контролем официального Дамаска.


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