Сборная Украины презентовала новую форму с надписью «Слава Украине» 1 4.09.2018, 22:39

Надпись «Слава Украине» теперь будет размещена над фамилиями футболистов.

Федерация футбола Украины (ФФУ) представила новую форму национальной команды Украины белого цвета, передает nv.ua.

Как сообщил в своем Facebook пресс-атташе главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков, помимо раскраски на экипировке появилась еще некоторая новая особенность.

Над фамилиями футболистов теперь будет размещена надпись «Слава Украине».