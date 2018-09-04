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Сборная Украины презентовала новую форму с надписью «Слава Украине»

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  • 4.09.2018, 22:39

Надпись «Слава Украине» теперь будет размещена над фамилиями футболистов.

Федерация футбола Украины (ФФУ) представила новую форму национальной команды Украины белого цвета, передает nv.ua.

Как сообщил в своем Facebook пресс-атташе главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков, помимо раскраски на экипировке появилась еще некоторая новая особенность.

Над фамилиями футболистов теперь будет размещена надпись «Слава Украине».


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