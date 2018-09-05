Никки Хейли рассказала о мирном плане для Ближнего Востока 5.09.2018, 7:29

Никки Хейли

Посол США в ООН призвала оказать давление на Махмуда Аббаса.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что читала мирный план для Ближнего Востока, подготовленный администрацией Трампа, сообщает «Голос Америки».

Она также рассказала, что план, авторами которого считаются советники президента Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт, тщательно подготовлен и учитывает интересы и палестинцев, и израильтян.

Хейли добавила, что этот документ очень хорош и предупредила, что о мирном плане может ходить много лживых спекуляций, а также, что предложения, изложенные в плане, смогут быть воплощены в жизнь только в случае, если этого захотят обе стороны.

Хейли призвала международное сообщество оказать давление на палестинского лидера Махмуда Аббаса: «В интересах палестинского народа, всего региона, международного сообщества мы должны оказать давление на Аббаса? и сказать, что время настало. Настало время для лучшей жизни для палестинцев и только он способен сделать это».

Отношения США и Палестинской автономии ухудшились после того, как американское посольство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, а объемы американской помощи резко сокращены.