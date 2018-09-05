Белорусы нашли способ оспорить повышение пенсионного возраста 5.09.2018, 7:41

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Фото: DW/A. Burakow

Гомельский рабочий и профсоюз РЭП разработали алгоритм действий.

Белорусы, несогласные с повышением пенсионного возраста, обратились в суд с требованием отправить их на заслуженный отдых "по-старому". Что из этого вышло – пишет "Немецкая волна".

Трудовой кодекс Беларуси

В 2016 году белорусы в последний раз вышли на пенсию "по-старому", то есть, как было принято в Советском Союзе: мужчины - в 60 лет, а женщины - в 55. С 2017 года в течение шести лет в стране проводится пенсионная реформа. Каждый последующий календарный год увеличивает минимальный возраст для оформления трудовой пенсии на полгода.

Планируется, что к 2022 году представители мужского пола будут становиться пенсионерами в 63 года, а женского - в 58 лет. Также ежегодно на шесть месяцев будет увеличиваться и минимальный страховой стаж, с 15 лет он вырастет до 20. Пенсионная реформа вызвала негодование у большей части белорусов. Некоторые из них, как, например, жители Гомеля - крупного промышленного центра с полумиллионным населением, решили добиваться выхода на пенсию в 60 лет через суд. DW узнала, как они будут это делать, и есть ли шанс на успех.

Вместо пенсии - на работу

Рабочий день слесаря-инструментальщика предприятия "Гомелькабель" Анатолия Поплавного начинается в шесть утра. В восемь он уже заступает на смену, а домой возвращается только к шести вечера. "Мне еще везет, - говорит он, - всегда работать днем, ведь ночного труда я бы уже не выдержал - здоровье подводит". Полгода назад Анатолию исполнилось 60 лет, но вместо ожидаемой пенсии, ему придется дополнительно отработать целых полтора года - неприятный сюрприз, который ему, как и многим другим белорусам, преподнесла пенсионная реформа.

Анатолий Поплавный

Кроме того, Анатолий опасается, что если власти в течение этого срока решат увеличить пенсионный возраст до 65 лет, что не исключено, то дата его выхода на пенсию отодвинется еще раз. Несогласный с таким положением дел рабочий решил подать иск в суд с требованием отправить его на заслуженный отдых и компенсировать переработанное время.

Во времена СССР, объясняет Поплавный, когда он начинал свой трудовой путь, была гарантия, что по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет, он уйдет на пенсию. И это право, считает Анатолий, сейчас никто не должен у него отнимать. Трудовой стаж Поплавного на сегодня, с учетом службы в армии и учебы, составляет 44 года, и он чувствует, что обманут государством, которое даже не дает выбора: "Если бы рабочие на заводе знали, что придется работать дольше, то может искали бы другие места".

Анатолий согласен с необходимостью пенсионной реформы, но возмущен методами ее внедрения. "Нужно было дифференцировать разные категории работников, - говорит Поплавный, - ведь работать в теплом кабинете можно и до 70 лет, но в заводском цеху условия далеко не такие комфортные, и не все рабочие доживут до этого возраста".

Алгоритм действий для недовольных реформой

Гомельский правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонид Судаленко отмечает, что дело Анатолия Поплавного создает прецедент. Оно может определить алгоритм действий для других недовольных. Ведь государство не предусматривает какого-либо способа опротестования реформы, поэтому приходилось пробовать разные методы.

Леонид Судаленко

Сначала было подготовлено обращение в райисполком, который отослал рабочего к нанимателю. Тот, в свою очередь, просто тянул время, не зная, что ответить. В управлении социальной защиты Поплавному отказали, процитировав положения нового закона, позже безуспешно была подана жалоба в Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. И лишь потом юрист и рабочий решились обратиться в суд.

Позиция Поплавного, продолжает Судаленко, достаточно сильная. Конституция запрещает придавать обратную силу законам, которые ухудшают правовое положение граждан. А увеличение возраста выхода на пенсию как раз его ухудшило. Очевидна юридическая коллизия: новый закон противоречит Конституции страны. Поплавный готов пройти все судебные инстанции, и, как минимум, говорит Леонид Судаленко, это заставит высказаться председателей Верховного и Конституционного судов, которые обязаны устранить противоречие. Сам же Анатолий Поплавный признается, что надеется на корректировку пенсионной реформы по итогам долгой тяжбы.

Готовы ли к реформе отделы кадров?

Обращение в суд - это эффективное средство для потенциальных пенсионеров, считает 55-летний водитель водоканала из райцентра Речица на Гомельщине Владимир Пархута. К концу августа с помощью тяжбы он добился пенсии по вредности. Однако путь его был долгим.

В советское время, вспоминает Пархута, он 11 лет отработал на шахтах в Карагандинской области Казахстана. Вернувшись в Беларусь, все время думал, что сможет выйти на пенсию в 50 лет по первому списку вредности. Однако по достижении этого возраста выяснилось, что трудовое законодательство Беларуси не засчитывает в специальный стаж работу на таких рабочих местах, которые не были аттестованы - то есть, якобы не доказана их вредность. А в России и Казахстане таких требований нет.

По требованию кадровиков Пархута доработал до 55 лет, и в марте нынешнего года снова пришел за пенсией. Но теперь в отделе кадров мужчине заявили, что из-за реформы работать придется до 58 лет. "Чаша терпения переполнилась", - говорит Владимир Пархута. И он специально вступил в профсоюз РЭП, чтобы эта организация могла оказать ему юридическую помощь. К его удивлению, как только в августе был подан судебный иск, предприятие сразу же согласилось отправить его на отдых. "А если бы не пошел в суд, то работал бы до 58 лет и не знал бы своих прав", - говорит Владимир Пархута.

Отделы кадров, поясняет Леонид Судаленко, смотрят в новом законе лишь на таблицы возрастов и даты выхода на пенсию, но не вникают в положение нанятых работников. Он доказал, что его подопечный имел право на пенсию в 50 лет и еще намерен в суде отвоевать компенсацию за излишне проработанные годы.