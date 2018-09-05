Удар по Путину: как ослабить Кремль Андерс Аслунд, «Новое Время»

5.09.2018, 7:48

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Андерс Аслунд

Какими должны быть новые санкции против России.

После того, как РФ оккупировала и аннексировала Крым в марте 2014 года, Вашингтон ввел многочисленные санкции. Но эффективны и правильны ли они?

Санкции в отношении приближенных к Владимиру Путину, а также финансовые санкции – самые эффективные. Цель санкций – остановить или, по крайней мере, сдерживать злодеяния РФ, такие как оккупация Крыма, военная агрессия на Востоке Украины, кибервойна, вмешательство в выборы других стран, нарушения прав человека в Сирии и отравление химическим веществом в Британии. Санкции нужно вводить до тех пор, пока Кремль не прекратит свои преступные действия.

Путин задает их вектор. Его особенно задели две группы санкций. Одна из них – санкции США против его близких деловых друзей из Санкт-Петербурга: Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко. Все они стали миллиардерами благодаря этой дружбе.

По крайней мере, трижды в 2014 году Путин публично защищал своих друзей: «Они – граждане России, они считают себя патриотами этой страны, и это правда. [...] Это прямое нарушение прав человека».

По факту, Тимченко и Борис Ротенберг являются гражданами Финляндии и проживают за границей с начала 1990-х. Когда в сентябре 2014 года из-за санкций ЕС в Италии заморозили недвижимость Аркадия Ротенберга, Путин инициировал так называемый «закон Ротенберга»: о государственной компенсации для лиц и предприятий, пострадавших от санкций в западных странах.

Кроме того, Путина разгневал и закон Магнитского, принятый Конгрессом США в декабре 2012 года и вводящий персональные санкции против ряда российских чиновников, ответственных за убийство Магнитского и кражу $230 млн из налоговой службы РФ. Хотя его целью было наказать тех, кто обворовывал российское государство, Путин посчитал это проявлением враждебности: вероятно, признавая соучастие в преступлении.

На сегодняшний день под санкциями находятся 49 россиян, в том числе Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России и однокашник Путина.

В начале 2013 года Кремль отомстил законом, запрещающим американцам усыновлять российских детей.

У этих двух групп санкций – много общего. Они нацелены на конкретных людей, многие из которых близки к Путину. Этим людям запрещено путешествовать и наживать имущество в странах, где они находятся под санкциями: там могут заморозить и их активы.

Как отметил посол Дэниэл Фрид, экс-директор по вопросам санкций Государственного департамента, закон Магнитского коснулся более высоких чинов российской администрации, чем изначально ожидалось.

В июле 2016 года США и ЕС ввели серьезные отраслевые санкции против России. Они касались трех сфер: финансов, нефтяных и оборонных технологий, крупных государственных компаний.

Финансовые санкции были самыми эффективными. Они запрещали кредитование государственных банков, попадавших под санкции, в течение 30 дней и более. Как правительству, так и корпорациям пришлось погасить свои обязательства по внешнему долгу. Западные банки не хотели оказаться в ловушке, если бы санкции изменились.

По оценкам МВФ, на начальном этапе санкций, с учетом инфляции, ВВП России сократился на 1–1,5%. А прямые иностранные инвестиции в РФ упали примерно наполовину.

Учитывая, что по сравнению с западными экономиками, экономика РФ очень мала, она не может эффективно реагировать: это только усугубит ее положение. В августе 2014 года Кремль придумал «ответные санкции» на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении РФ.

Российские потребители ощутили эти санкции, а вот сельскохозяйственные производители РФ радовались такому протекционизму. Путин дважды продлевал эти санкции: о компенсации обычным гражданам речи не шло. Поговаривали о других санкциях, но на практике мало что было реализовано: Кремль прекрасно понимает, что он слабее.

6 апреля Казначейство США ввели первые санкции на основе Закона о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA) от августа 2017 года. Под действием санкций оказались 24 человека и 14 предприятий. Это вызвало шок: большинство людей из этого списка были близки к Путину, в список попал и его бывший зять Кирилл Шамалов.

Санкции были направлены и против крупных олигархов, в частности, Олега Дерипаски и восьми его компаний, включая «Русал», на долю которой приходилось 6% мирового производства алюминия. После странного саммита Путина-Трампа в Хельсинки 16 июля, конгрессмены подали ряд новых законопроектов о санкциях: тогда финансовые рынки РФ обвалились попросту из-за страха.

Путин и финансовые рынки РФ говорят нам, какие санкции работают лучше всего: целенаправленные и в отношении друзей Путина и высших должностных лиц, а также против главных государственных финансовых институтов. И наоборот, следует избегать санкций в отношении торговли и обычных частных компаний: такие санкции ударяют по простым россиянам.

США должны четко заявить, что вводят санкции против плохих дел Кремля, но не против России. Америке нужно снова координировать санкции со своими союзниками, восстановив офис по вопросам санкций в Государственном департаменте.

Наконец, Штатам нужно запретить анонимные компании, где может скрываться средства Кремля в США, и направить их на политические цели.

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, «Новое Время»