Сергей Матвейчик: Группа в Лиге наций могла быть и лучше. Люксембург и Молдова — сильные соперники
- 5.09.2018, 8:10
Защитник солигорского «Шахтера» назвал главного конкурента белорусских футболистов.
Защитник солигорского "Шахтера" Сергей Матвейчик, вызванный в национальную сборную Беларуси на матчи Лиги наций против команд Сан-Марино и Молдовы, поделился ожиданиями от старта нового турнира, сообщает pressball.by.
- Вы получили вызов в сборную. Неожиданно?
- Ждал этого, надеялся. Потом был момент, когда уже начал в себе сомневаться, но меня постоянно подбадривала жена. Поэтому приглашение в национальную команду стало для меня приятной неожиданностью. Я очень рад.
- Скоро старт в новом турнире — Лиге наций. Какие ожидания?
- Все ждут только побед.
- Считается, что благодаря Лиге наций командам уровня сборной Беларуси будет проще попасть в финальную стадию чемпионата Европы.
- Не знаю даже. Скажем это после турнира. Группа у нас могла быть и лучше. Люксембург и Молдова — очень сильные соперники. Команды из этих стран играют в еврокубках. Но все будет зависеть только от нас самих и от нашей игры.
- Кого считаете основным конкурентом в группе?
- Себя. Если сами себе ничего не испортим, то все будет хорошо.