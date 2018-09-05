Сергей Матвейчик: Группа в Лиге наций могла быть и лучше. Люксембург и Молдова — сильные соперники 5.09.2018, 8:10

Сергей Матвейчик

Защитник солигорского «Шахтера» назвал главного конкурента белорусских футболистов.

Защитник солигорского "Шахтера" Сергей Матвейчик, вызванный в национальную сборную Беларуси на матчи Лиги наций против команд Сан-Марино и Молдовы, поделился ожиданиями от старта нового турнира, сообщает pressball.by.

- Вы получили вызов в сборную. Неожиданно?

- Ждал этого, надеялся. Потом был момент, когда уже начал в себе сомневаться, но меня постоянно подбадривала жена. Поэтому приглашение в национальную команду стало для меня приятной неожиданностью. Я очень рад.

- Скоро старт в новом турнире — Лиге наций. Какие ожидания?

- Все ждут только побед.

- Считается, что благодаря Лиге наций командам уровня сборной Беларуси будет проще попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

- Не знаю даже. Скажем это после турнира. Группа у нас могла быть и лучше. Люксембург и Молдова — очень сильные соперники. Команды из этих стран играют в еврокубках. Но все будет зависеть только от нас самих и от нашей игры.

- Кого считаете основным конкурентом в группе?

- Себя. Если сами себе ничего не испортим, то все будет хорошо.