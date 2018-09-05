Фотофакт: Что оставил после себя мощнейший тайфун «Джеби» в Японии 2 5.09.2018, 8:29

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Фото: Kyodo via Reuters

Последствия стихии.

На Японию обрушился тайфун «Джеби», который национальное метеорологическое агентство назвало самым мощным с 1993 года. По сообщениям местных СМИ, к 17:00 мск количество погибших достигло шести человек. Более 160 человек пострадали.

Последствия стихии — в фотогалерее РБК.

Тайфун «Джеби» подошел к берегам Японии 4 сентября

Фото: Kentaro Ikushima / Mainichi Newspaper via AP

Из-за тайфуна оказался затоплен международный аэропорт Кансай, расположенный на насыпном острове

Фото: EPA

Тайфун прошел западную часть Японии

Фото: Kentaro Ikushima / Mainichi Newspaper via AP

Эвакуация людей из аэропорта затруднена из-за повреждения моста, ведущего на остров

Фото: Kyodo via Reuters

Больше всего пострадали префектуры Осака, Киото и Хёго

Фото: EPA \ ТАСС

По данным японской энергетической компании KEPCO, более 1,5 млн домов остались без света

Фото: Kyodo via Reuters

К приходу тайфуна также готовятся российские Приморье, Сахалин и Хабаровский край

Фото: Kyodo via Reuters

В Японии отменили более 700 авиарейсов