Фотофакт: Что оставил после себя мощнейший тайфун «Джеби» в Японии

Фотофакт: Что оставил после себя мощнейший тайфун «Джеби» в Японии2
- 5.09.2018, 8:29
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Последствия стихии.
На Японию обрушился тайфун «Джеби», который национальное метеорологическое агентство назвало самым мощным с 1993 года. По сообщениям местных СМИ, к 17:00 мск количество погибших достигло шести человек. Более 160 человек пострадали.
Последствия стихии — в фотогалерее РБК.
Тайфун «Джеби» подошел к берегам Японии 4 сентября
Из-за тайфуна оказался затоплен международный аэропорт Кансай, расположенный на насыпном острове
Тайфун прошел западную часть Японии
Эвакуация людей из аэропорта затруднена из-за повреждения моста, ведущего на остров
Больше всего пострадали префектуры Осака, Киото и Хёго
По данным японской энергетической компании KEPCO, более 1,5 млн домов остались без света
К приходу тайфуна также готовятся российские Приморье, Сахалин и Хабаровский край
В Японии отменили более 700 авиарейсов