«Цзиньжи Тоутяо»: Сибирь, по сути, является китайской территорией 9 5.09.2018, 9:12

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Издание с аудиторией в 700 миллионов читателей возмущено инициативами РФ по сдерживанию экономической экспансии Китая.

Во всем мире нет стран, которые бы всегда были настроены дружелюбно либо, наоборот, всегда враждебно по отношению друг к другу. В прошлом Сибирь была захвачена монголами и, по сути, является китайской территорией, пишет китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» (перевод – inosmi.ru).

Однако один из жителей данного региона, организовал коллективный бойкот Китаю, собрав двести пятьдесят тысяч подписей. Он добивается того, чтобы в течение десяти лет Россия прекратила импортировать в Китай древесину. Как же так вышло? На самом деле, сибирские леса имеют большую ценность для России. В Сибири находятся бескрайние реликтовые леса. Однако вслед за резким увеличением объемов внешней торговли в последние годы здешний лес стал вырубаться в огромных масштабах.

Согласно имеющимся данным Дальневосточного таможенного управления, в 2016 году объем экспорта древесины и изделий из нее достиг 750 тонн, а их общая стоимость составила 923 млн 900 тыс. долларов. В течение 2016 г. 81% российской древесины был экспортирован в Китай, 12.5% — в Японию и 4% — в Южную Корею. Несмотря на то, что Сибирь считается сокровищницей с неисчерпаемыми богатствами, однако местное население все равно считает, что ее ресурсы грабят.

Так или иначе, в том, что касается торговли древесиной между Россией и Китаем, то она всегда осуществлялась на основе принципа честности и справедливости, никогда не было мошенничества или шантажа. Так справедливо ли обвинять Китай в подобных вещах?

Помимо этого, ранее, когда еще не был подписан договор между Россией и Китаем о торговле древесиной, огромное ее количество портилось и гнило. А когда Китай начал закупать древесину, то в ответ не только не получил никакой благодарности, но, напротив, россияне начали обвинять его в нарушении экосистемы, бесконтрольной вырубке лесов.

В прошлом китайская территория, а теперь она перешла другой стране — России. Вся эта ситуация очень задела чувства китайцев и опечалила их. Если россияне действительно придерживаются такой позиции, то Китай впредь больше не будет импортировать российскую древесину. Наверняка не пройдет и нескольких лет, как россияне начнут сожалеть о своих действиях — в конце концов, это страна, которой всегда всего мало.

Справка:

«Цзиньжи Тоутяо» - китайское информационное агентство, которое всего читает более 700 миллионов пользователей и 175 миллионов активных пользователей ежемесячно.