Госдеп о новых авиаударах РФ в Сирии: Трамп предупреждал не идти на эскалацию 5.09.2018, 9:29

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Майк Помпео дал понять, что США будут реагировать.

Вашингтон разделяет озабоченность Москвы по поводу деятельности террористов в сирийском регионе Идлиб, однако призывает Россию не создавать там гуманитарный кризис.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, сообщается на сайте ведомства, сообщает eurointegration.com.ua.

"Я видел сообщения о российских бомбардировках и сирийских бомбардировках. Россияне взяли на себя обязательство, что это зона деэскалации, и все будет решаться в рамках Женевского процесса. Я думаю, что твитт президента был попыткой напомнить им об обязательствах, которые они взяли на себя", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, что террористы в Идлибе есть, однако РФ обещала не решать проблему таким образом, угрожающим гражданскому населению. Именно об этом предупреждал президент Трамп, пояснил Помпео.

"Россияне говорят, что в Идлибе есть террористы. Это правдивое утверждение. Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, происходящего из северной, северо-западной Сирии. Мы абсолютно согласны с тем, что в этих местах есть террористы, и о них надо позаботиться, чтобы они не экспортировали террор по всему миру. Это не тот способ решения - поставить под угрозу жизнь всех этих ни в чем не повинных гражданских лиц и создать гуманитарный кризис", - сказал Помпео.

Госсекретарь дал понять, что США будут реагировать, если сирийский режим решит использовать химическое оружие.

Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен новой волной воздушных ударов России 4 сентября. В результате бомбардировок погибли 13 гражданских лиц.

Москва заявила ранее, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.

США предостерегали от любого применения в Идлибе химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки в Идлибе. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.